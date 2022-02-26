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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 26.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:34
2022-02-26T10:34
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет определять гребень антициклона, усиливающийся с запада. Облачная с прояснениями погода, максимальная температура воздуха плюс 2-4 в Москве, ноль - плюс 5 в Подмосковье. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растет, оно заметно выше нормы - барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
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Варвара Скокшина
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
10:34 26.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают высокое атмосферное давление и до четырех градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве будет определять гребень антициклона, усиливающийся с запада. Облачная с прояснениями погода, максимальная температура воздуха плюс 2-4 в Москве, ноль - плюс 5 в Подмосковье. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:07Сказано в эфире
Синоптик рассказал о влиянии "посланников Атлантики" на погоду в столице
По словам синоптика, атмосферное давление растет, оно заметно выше нормы - барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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