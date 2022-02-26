https://ria.ru/20220226/moskva-1775226371.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 26.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:34

2022-02-26T10:34

2022-02-26T10:34

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет определять гребень антициклона, усиливающийся с запада. Облачная с прояснениями погода, максимальная температура воздуха плюс 2-4 в Москве, ноль - плюс 5 в Подмосковье. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растет, оно заметно выше нормы - барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/pogoda-1773273661.html

московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, погода