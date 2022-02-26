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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:07
2022-02-26T03:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".Российский постпред назвал также фейком ее заявление о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине."Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - сказал Небензя.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Павел Стуков
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон
03:07 26.02.2022
 
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений

Постпред Небензя попросил коллегу из США в ООН не читать морали по поводу вторжений

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".
Российский постпред назвал также фейком ее заявление о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине.
"Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
02:26
Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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