Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений
Постпред Небензя попросил коллегу из США в ООН не читать морали по поводу вторжений
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".
Российский постпред назвал также фейком ее заявление о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине.
"Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Павел Стуков