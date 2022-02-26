https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html

Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений

Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений". РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:07

2022-02-26T03:07

2022-02-26T03:07

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".Российский постпред назвал также фейком ее заявление о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине."Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - сказал Небензя.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html

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Павел Стуков

в мире, сша, россия, василий небензя, оон