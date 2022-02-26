https://ria.ru/20220226/minirovanie-1775287763.html

В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов

В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов - РИА Новости, 26.02.2022

В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов

Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:23

2022-02-26T19:23

2022-02-26T19:29

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1920x0_80_0_0_ef80c1e839ed86f59b841e701c26488c.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что все объекты уже проверяют.Он уточнил, что в Шереметьево проверяют терминалы С, Д и Е.

https://ria.ru/20220225/krym-1774979368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

происшествия, москва