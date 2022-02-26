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В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов - РИА Новости, 26.02.2022
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:23
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происшествия
москва
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что все объекты уже проверяют.Он уточнил, что в Шереметьево проверяют терминалы С, Д и Е.
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2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
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происшествия, москва
19:23 26.02.2022 (обновлено: 19:29 26.02.2022)
 
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов

В Москве поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов

© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что все объекты уже проверяют.
Он уточнил, что в Шереметьево проверяют терминалы С, Д и Е.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 10:58
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
Опубликовано: Давид Андриясов
 
ПроисшествияМосква
 
 
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