https://ria.ru/20220226/minirovanie-1775287763.html
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов - РИА Новости, 26.02.2022
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:23
2022-02-26T19:23
2022-02-26T19:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что все объекты уже проверяют.Он уточнил, что в Шереметьево проверяют терминалы С, Д и Е.
https://ria.ru/20220225/krym-1774979368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
19:23 26.02.2022 (обновлено: 19:29 26.02.2022)
В Москве поступили сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
В Москве поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" аэропортов и вокзалов
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Поступили анонимные сообщения с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево, идут проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что все объекты уже проверяют.
Он уточнил, что в Шереметьево проверяют терминалы С, Д и Е.