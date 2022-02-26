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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/mikroneziya-1775251167.html
США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова
США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2022
США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова
США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:14
2022-02-26T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
политика
россия
микронезия
сша
оон
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв дипломатических отношений Федеративных штатов Микронезии с Россией в связи с событиями на Украине.Ранее в распространенном в сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах, говорилось, что Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине."Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она указала на то, что Запад откликнулся на призыв украинского президента Владимира Зеленского "о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией"."Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", - отметила представитель МИД.Она указала на то, что Микронезия была одной из тех стран, наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036983.html
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мария захарова, политика, россия, микронезия, сша, оон
14:14 26.02.2022 (обновлено: 14:24 26.02.2022)
 
США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова

Захарова: США понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв дипломатических отношений Федеративных штатов Микронезии с Россией в связи с событиями на Украине.
Ранее в распространенном в сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах, говорилось, что Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине.
"Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она указала на то, что Запад откликнулся на призыв украинского президента Владимира Зеленского "о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией".
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
"Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", - отметила представитель МИД.
Она указала на то, что Микронезия была одной из тех стран, наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Микронезия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМария ЗахароваПолитикаРоссияМикронезияСШАООН
 
 
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