14:14 26.02.2022 (обновлено: 14:24 26.02.2022)
США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова
Захарова: США понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв дипломатических отношений Федеративных штатов Микронезии с Россией в связи с событиями на Украине.
Ранее в распространенном в сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах, говорилось, что Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине.
"Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она указала на то, что Запад откликнулся на призыв украинского президента Владимира Зеленского "о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией".
"Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", - отметила представитель МИД.
Она указала на то, что Микронезия была одной из тех стран, наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах.
Опубликовано: Влада Копылова