https://ria.ru/20220226/mikroneziya-1775251167.html

США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова

США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2022

США защищают неонацизм на Украине при помощи Микронезии, заявила Захарова

США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:14

2022-02-26T14:14

2022-02-26T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

политика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв дипломатических отношений Федеративных штатов Микронезии с Россией в связи с событиями на Украине.Ранее в распространенном в сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах, говорилось, что Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине."Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она указала на то, что Запад откликнулся на призыв украинского президента Владимира Зеленского "о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией"."Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", - отметила представитель МИД.Она указала на то, что Микронезия была одной из тех стран, наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036983.html

https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1775062162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, россия, микронезия, сша, оон