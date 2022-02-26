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В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным
В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным - РИА Новости, 26.02.2022
В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным
Решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:13
2022-02-26T17:27
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет европы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.На внеочередном заседании в пятницу Комитет министров Совета Европы проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальным поводом стала специальная военная операция, проводимая Россией на Украине. На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/tolstoy-1775150170.html
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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5
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60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы
17:13 26.02.2022 (обновлено: 17:27 26.02.2022)
 
В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным

В МИД назвали решение СЕ приостановить полномочия России политизированным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
На внеочередном заседании в пятницу Комитет министров Совета Европы проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальным поводом стала специальная военная операция, проводимая Россией на Украине. На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:30В России
В Госдуме назвали "ненужным" Совет Европы без России
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Европы
 
 
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