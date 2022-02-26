https://ria.ru/20220226/mid-1775272449.html

В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным

В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным - РИА Новости, 26.02.2022

В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным

Решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:13

2022-02-26T17:13

2022-02-26T17:27

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет европы

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.На внеочередном заседании в пятницу Комитет министров Совета Европы проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальным поводом стала специальная военная операция, проводимая Россией на Украине. На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/tolstoy-1775150170.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы