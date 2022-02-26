https://ria.ru/20220226/metro-1775307041.html
В московском метро будут работать пластиковые карты любых банков
В московском метро будут работать пластиковые карты любых банков - РИА Новости, 26.02.2022
В московском метро будут работать пластиковые карты любых банков
Физические пластиковые карты любых банков при оплате проезда в метро Москвы продолжат работать, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:31
2022-02-26T22:31
2022-02-26T22:32
владимир путин
сша
россия
луганская народная республика
промсвязьбанк
совкомбанк
втб
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Физические пластиковые карты любых банков при оплате проезда в метро Москвы продолжат работать, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Что точно работает? Физические пластиковые карты (контактно или бесконтактно) любых банков на турникетах, в кассах и автоматах по продаже билетов. Карты платежной системы "Мир", выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay, продолжат работать", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
https://ria.ru/20220226/karty-1775285408.html
сша
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, совкомбанк, втб, московский метрополитен, общество, москва
22:31 26.02.2022 (обновлено: 22:32 26.02.2022)
В московском метро будут работать пластиковые карты любых банков
В московском метро будут работать пластиковые карты любых банков при оплате проезда