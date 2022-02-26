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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем - РИА Новости, 26.02.2022
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:18
2022-02-26T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мелитополь
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. &lt;...&gt; Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", — сказал он.Представитель ведомства отметил, что националистические батальоны, уходя с позиций, взрывают электростанции и мосты. В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР попросили Россию признать их и оказать помощь. Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, а впоследствии объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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украина, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
09:18 26.02.2022 (обновлено: 11:16 26.02.2022)
 
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем

Российские Вооруженные силы установили полный контроль над Мелитополем

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. <...> Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", — сказал он.
Представитель ведомства отметил, что националистические батальоны, уходя с позиций, взрывают электростанции и мосты.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР попросили Россию признать их и оказать помощь. Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, а впоследствии объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наступление России и нового мира
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМелитопольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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