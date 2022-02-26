https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html

Российские военные установили полный контроль над Мелитополем

Российские военные установили полный контроль над Мелитополем - РИА Новости, 26.02.2022

Российские военные установили полный контроль над Мелитополем

Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:18

2022-02-26T09:18

2022-02-26T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

мелитополь

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. <...> Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", — сказал он.Представитель ведомства отметил, что националистические батальоны, уходя с позиций, взрывают электростанции и мосты. В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР попросили Россию признать их и оказать помощь. Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, а впоследствии объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия