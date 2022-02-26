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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775210297.html
Российские военные вошли в Мелитополь
Российские военные вошли в Мелитополь - РИА Новости, 26.02.2022
Российские военные вошли в Мелитополь
Российские военные, не встретив сопротивления, вошли в украинский город Мелитополь. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:37
2022-02-26T07:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
мелитополь
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные, не встретив сопротивления, вошли в украинский город Мелитополь. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России."Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.Местные жители, приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.Военная операцияРоссия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Складывают оружиеГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, которые сдаются добровольно, увеличивается."Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение – сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса", - подчеркнул Пушилин.По его словам, каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России захватили много зарубежного трофейного оружия, поставленного западными странами на Украину за последние несколько месяцев."Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", — сказал он.Конашенков также сообщил, что войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил России продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины более чем на 20 километров."Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775207966.html
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в мире, украина, россия, мелитополь
07:37 26.02.2022
 
Российские военные вошли в Мелитополь

Минобороны России: военные, не встречая сопротивления, вошли в украинский город Мелитополь

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные, не встретив сопротивления, вошли в украинский город Мелитополь. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.
Местные жители, приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.
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Военная операция

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Складывают оружие

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, которые сдаются добровольно, увеличивается.
"Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение – сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса", - подчеркнул Пушилин.
По его словам, каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России захватили много зарубежного трофейного оружия, поставленного западными странами на Украину за последние несколько месяцев.
"Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", — сказал он.
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Конашенков также сообщил, что войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил России продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины более чем на 20 километров.
"Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сказал генерал.
Опубликовано: Павел Стуков
 
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