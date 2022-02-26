https://ria.ru/20220226/melitopol-1775190449.html
Российские военные вошли в Мелитополь
Российские военные вошли в Мелитополь - РИА Новости, 26.02.2022
Российские военные вошли в Мелитополь
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:09
2022-02-26T00:09
2022-02-26T06:30
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украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.Местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
00:09 26.02.2022 (обновлено: 06:30 26.02.2022)
Российские военные вошли в Мелитополь
Минобороны России: военные после марша без сопротивления вошли в Мелитополь
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.
Местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, добавили в Минобороны.
В четверг президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.