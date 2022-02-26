Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"
Замглавы СБ Медведев: Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру".
"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость ... И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации.
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Варвара Скокшина