Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/medvedev-1775244155.html
Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"
Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости" - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:12
2022-02-26T13:12
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1cee263f57af0d7ce4be3253dbf6a7bd.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру"."Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость ... И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации.В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/medvedev-1775241820.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_7d0dd9ff8e8470eac337668476a6ac7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, михаил мишустин, дмитрий медведев
13:12 26.02.2022
 
Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"

Замглавы СБ Медведев: Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру".
"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость ... И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации.
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:58В России
"Повод хлопнуть дверью". Медведев о приостановке членства РФ в СЕ и ПАСЕ
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвросоюзПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыМихаил МишустинДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала