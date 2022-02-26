https://ria.ru/20220226/medvedev-1775244155.html

Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"

Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости" - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости"

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру". РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:12

2022-02-26T13:12

2022-02-26T13:12

владимир путин

россия

украина

донбасс

евросоюз

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вступила в Совет Европы и ПАСЕ "по молодости", "сдуру"."Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость ... И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации.В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/medvedev-1775241820.html

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Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, михаил мишустин, дмитрий медведев