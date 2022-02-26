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Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности
Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможность прерывания диалога по стратегической стабильности, отказа "от всего, включая РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:47
2022-02-26T14:05
в мире
россия
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможность прерывания диалога по стратегической стабильности, отказа "от всего, включая и Договор СНВ-3"."Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б.Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".Зампредседателя совбеза РФ добавил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/konsolidatsiya-1775233773.html
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, россия, дмитрий медведев, украина
12:47 26.02.2022 (обновлено: 14:05 26.02.2022)
 
Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности

Замглавы СБ Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможность прерывания диалога по стратегической стабильности, отказа "от всего, включая и Договор СНВ-3".
"Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б.Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
Зампредседателя совбеза РФ добавил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:54
Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин заявил, что нынешний режим Украины продал суверенитет
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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