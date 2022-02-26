https://ria.ru/20220226/medvedev-1775240574.html

Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности

Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможность прерывания диалога по стратегической стабильности, отказа "от всего, включая РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:47

2022-02-26T12:47

2022-02-26T14:05

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможность прерывания диалога по стратегической стабильности, отказа "от всего, включая и Договор СНВ-3"."Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б.Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".Зампредседателя совбеза РФ добавил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/konsolidatsiya-1775233773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий медведев, украина