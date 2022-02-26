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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/maroderstvo-1775278827.html
СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия
СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия - РИА Новости, 26.02.2022
СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия
После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:11
2022-02-26T18:23
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр. На видео видны сотрудники полиции.В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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353
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в мире, украина
18:11 26.02.2022 (обновлено: 18:23 26.02.2022)
 
СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия

После решения властей Украины о раздаче гражданам оружия СМИ начали сообщать о мародерстве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.
Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр. На видео видны сотрудники полиции.
В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.
Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Н. Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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