18:11 26.02.2022 (обновлено: 18:23 26.02.2022)
СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия
После решения властей Украины о раздаче гражданам оружия СМИ начали сообщать о мародерстве
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.
Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр. На видео видны сотрудники полиции.
В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.
Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Н. Макарова