https://ria.ru/20220226/maroderstvo-1775278827.html

СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия

СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия - РИА Новости, 26.02.2022

СМИ сообщают о мародерстве на Украине после раздачи людям оружия

После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:11

2022-02-26T18:11

2022-02-26T18:23

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр. На видео видны сотрудники полиции.В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина