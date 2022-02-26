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Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T23:42
2022-02-27T00:04
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
александр лукашенко
эммануэль макрон
белоруссия
франция
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и вовлеченность в нее, сообщил в субботу Sputnik Беларусь."Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Отмечается, что "значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России"."В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима .Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, эммануэль макрон, белоруссия, франция
23:42 26.02.2022 (обновлено: 00:04 27.02.2022)
 
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президенты Белоруссии и Франции Лукашенко и Макрон обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и вовлеченность в нее, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Отмечается, что "значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России".
"В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима .
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронБелоруссияФранция
 
 
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