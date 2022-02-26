23:42 26.02.2022 (обновлено: 00:04 27.02.2022)
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Президенты Белоруссии и Франции Лукашенко и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и вовлеченность в нее, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Отмечается, что "значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России".
"В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима .
Опубликовано: Петр Попадюк