https://ria.ru/20220226/lukashenko-1775311875.html

Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T23:42

2022-02-26T23:42

2022-02-27T00:04

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ситуация в днр и лнр

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александр лукашенко

эммануэль макрон

белоруссия

франция

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Украине, позицию Минска и вовлеченность в нее, сообщил в субботу Sputnik Беларусь."Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Отмечается, что "значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России"."В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима .Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/postavki-1775310656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, эммануэль макрон, белоруссия, франция