https://ria.ru/20220226/lugansk-1775241079.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР за час, заявили в Луганске

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР за час, заявили в Луганске - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР за час, заявили в Луганске

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР за час, использовались в том числе 120-мм минометы и РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:51

2022-02-26T12:51

2022-02-26T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

кировск

бмп-1

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР за час, использовались в том числе 120-мм минометы и РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.00 до 11.55 в направлении населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Логвиново и Кировск, при обстрелах применялись минометы 82 и 120 мм, БМП-1 и РСЗО "Град".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, кировск, бмп-1