https://ria.ru/20220226/lnr-1775280366.html

Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции

Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции - РИА Новости, 26.02.2022

Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции

Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:20

2022-02-26T18:20

2022-02-26T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136978/71/1369787130_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_4fc6f42bdcdcb3c23aa45aa4d46c5f1f.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)