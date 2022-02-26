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Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции - РИА Новости, 26.02.2022
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:20
2022-02-26T18:20
2022-02-26T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:20 26.02.2022 (обновлено: 18:25 26.02.2022)
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции