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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/lnr-1775280366.html
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции - РИА Новости, 26.02.2022
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:20
2022-02-26T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:20 26.02.2022 (обновлено: 18:25 26.02.2022)
 
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции

Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции

© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Тактические военные учения в ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово", - сказал Конашенков.
Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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