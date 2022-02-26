12:06 26.02.2022 (обновлено: 12:17 26.02.2022)
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР предупредила украинских националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности.
"Украинских националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина