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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/lnr-1775235485.html
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления - РИА Новости, 26.02.2022
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления
Народная милиция ЛНР предупредила украинских националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:06
2022-02-26T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР предупредила украинских националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности."Украинских националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
12:06 26.02.2022 (обновлено: 12:17 26.02.2022)
 
ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления

ЛНР предупредила националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР предупредила украинских националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности.
"Украинских националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поднятие флага ЛНР над Станицей Луганской. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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