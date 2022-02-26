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В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"
В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская" - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"
Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:26
2022-02-26T09:26
2022-02-26T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным посёлком, сообщил пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко."Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок", - сообщил Филипоненко журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775219006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр
09:26 26.02.2022 (обновлено: 13:17 26.02.2022)
В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении КПВВ "Станица Луганская"