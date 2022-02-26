https://ria.ru/20220226/lnr-1775218594.html

В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"

В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская" - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛНР заявили об освобождении КПВВ "Станица Луганская"

Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:26

2022-02-26T09:26

2022-02-26T13:17

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным посёлком, сообщил пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко."Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок", - сообщил Филипоненко журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775219006.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, лнр, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр