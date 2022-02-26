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Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки

Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки

Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:39

2022-02-26T05:39

2022-02-26T05:40

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, лнр