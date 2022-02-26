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Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:39
2022-02-26T05:40
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
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в мире, россия, украина, лнр
05:39 26.02.2022 (обновлено: 05:40 26.02.2022)
 
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина переходит улицу в Луганске
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по семи населенным пунктам Республики. Повреждено пять домостроений в населенном пункте Донецкий. В результате обстрела населенного пункта Донецкий погибли два местных жителя", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные вошли в Мелитополь
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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