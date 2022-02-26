https://ria.ru/20220226/lnr-1775207085.html
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:39
2022-02-26T05:39
2022-02-26T05:40
в мире
россия
украина
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774742562_0:222:3019:1920_1920x0_80_0_0_1c4284442219244b4a085557e81ae105.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775190449.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774742562_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_32334fd1fb26c14aa84b1a502aed423e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, лнр
05:39 26.02.2022 (обновлено: 05:40 26.02.2022)
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию республики
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по семи населенным пунктам Республики. Повреждено пять домостроений в населенном пункте Донецкий. В результате обстрела населенного пункта Донецкий погибли два местных жителя", - говорится в заявлении.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС
взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.