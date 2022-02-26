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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/litva-1775294977.html
Литва закрыла небо для российских авиакомпаний
Литва закрыла небо для российских авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022
Литва закрыла небо для российских авиакомпаний
Литва с 27 февраля закрывает небо для российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба минтранса страны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:34
2022-02-26T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
литва
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Литва с 27 февраля закрывает небо для российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба минтранса страны."С 00.00 27 февраля по литовскому времени (час ночи мск - ред.) закрывается воздушное пространство страны для всех авиаперевозчиков, имеющих лицензию авиаперевозчика, выданную РФ", - говорится в сообщении ведомства.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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литва, санкции в отношении россии, россия
20:34 26.02.2022 (обновлено: 20:55 26.02.2022)
 
Литва закрыла небо для российских авиакомпаний

Литва закроет небо для российских авиакомпаний с 27 февраля

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Литва с 27 февраля закрывает небо для российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба минтранса страны.
"С 00.00 27 февраля по литовскому времени (час ночи мск - ред.) закрывается воздушное пространство страны для всех авиаперевозчиков, имеющих лицензию авиаперевозчика, выданную РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛитваСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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