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Украинские националисты обстреляли из РСЗО Лисичанск, заявили в ЛНР

Украинские националисты обстреляли из РСЗО Лисичанск, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские националисты обстреляли из РСЗО Лисичанск, заявили в ЛНР

Украинские националисты в целью дискредитировать Народную милицию ЛНР обстреляли из РСЗО город Лисичанск, заявил пресс-секретарь Народной милиции Иван... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:36

2022-02-26T12:36

2022-02-26T12:54

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты в целью дискредитировать Народную милицию ЛНР обстреляли из РСЗО город Лисичанск, заявил пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко."Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Правительство Украины продолжает попытки дискредитировать НМ ЛНР в обстрелах и преступлениях против человечности. Сегодня, как и населенный пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО город Лисичанск. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется", - заявил Филипоненко журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, лисичанск, вооруженные силы украины, украина