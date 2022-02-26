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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/liniya-1775259175.html
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ
Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР."Мы открываем горячую линию для матерей добровольно перешедших украинских солдат, которые осознали бессмысленность войны и пытаются сохранить свои жизни", - говорится в сообщении.Позвонив по телефону (0642) 58-41-04, они смогут узнать состояние здоровья своих мужей и детей и в какое время с ними можно связаться.Народная милиция ЛНР подчеркивает, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми нормами международного права и будут отпущены, когда киевский режим прекратит сопротивление.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775254489.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
15:15 26.02.2022 (обновлено: 15:32 26.02.2022)
 
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ

В ЛНР открыли горячую линию для матерей добровольно сдавшихся солдат ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЖители города на улице Советская в Луганске
Жители города на улице Советская в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Жители города на улице Советская в Луганске
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Мы открываем горячую линию для матерей добровольно перешедших украинских солдат, которые осознали бессмысленность войны и пытаются сохранить свои жизни", - говорится в сообщении.
Позвонив по телефону (0642) 58-41-04, они смогут узнать состояние здоровья своих мужей и детей и в какое время с ними можно связаться.
Народная милиция ЛНР подчеркивает, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми нормами международного права и будут отпущены, когда киевский режим прекратит сопротивление.
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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