https://ria.ru/20220226/liniya-1775259175.html
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ
Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР."Мы открываем горячую линию для матерей добровольно перешедших украинских солдат, которые осознали бессмысленность войны и пытаются сохранить свои жизни", - говорится в сообщении.Позвонив по телефону (0642) 58-41-04, они смогут узнать состояние здоровья своих мужей и детей и в какое время с ними можно связаться.Народная милиция ЛНР подчеркивает, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми нормами международного права и будут отпущены, когда киевский режим прекратит сопротивление.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775254489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
15:15 26.02.2022 (обновлено: 15:32 26.02.2022)
В ЛНР открыли горячую линию для матерей сдавшихся солдат ВСУ
В ЛНР открыли горячую линию для матерей добровольно сдавшихся солдат ВСУ
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных открыли в Луганской народной республике, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Мы открываем горячую линию для матерей добровольно перешедших украинских солдат, которые осознали бессмысленность войны и пытаются сохранить свои жизни", - говорится в сообщении
.
Позвонив по телефону (0642) 58-41-04, они смогут узнать состояние здоровья своих мужей и детей и в какое время с ними можно связаться.
Народная милиция ЛНР подчеркивает, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми нормами международного права и будут отпущены, когда киевский режим прекратит сопротивление.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Влада Копылова