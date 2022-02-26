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Аксенов надеется, что крупные российские банки скоро появятся в Крыму
Аксенов надеется, что крупные российские банки скоро появятся в Крыму - РИА Новости, 26.02.2022
Аксенов надеется, что крупные российские банки скоро появятся в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что крупные банки России, которые попали в санкционные списки западных стран, теперь смогут работать в Крыму. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:32
2022-02-26T12:32
экономика
анатолий аксаков
владимир путин
луганская народная республика
севастополь
украина
совкомбанк
промсвязьбанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что крупные банки России, которые попали в санкционные списки западных стран, теперь смогут работать в Крыму.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что у российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя."Ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
https://ria.ru/20220225/banki-1774971134.html
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луганская народная республика
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экономика, анатолий аксаков, владимир путин, луганская народная республика, севастополь, украина, совкомбанк, промсвязьбанк, втб
12:32 26.02.2022
 
Аксенов надеется, что крупные российские банки скоро появятся в Крыму

Глава Крыма Аксенов надеется, что крупные российские банки скоро появятся на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что крупные банки России, которые попали в санкционные списки западных стран, теперь смогут работать в Крыму.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что у российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя.
"Ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
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В Госдуме оценили вероятность слияния банковской системы Крыма с российской
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаАнатолий АксаковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСевастопольУкраинаСовкомбанкПромсвязьбанкВТБ
 
 
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