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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/krizis-1775229807.html
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон - РИА Новости, 26.02.2022
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:07
2022-02-26T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому."Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.Он призвал французов быть готовыми к этому."Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, украина
11:07 26.02.2022
 
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон

Президент Франции Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому.
"Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.
Он призвал французов быть готовыми к этому.
"Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияЭммануэль МакронУкраина
 
 
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