https://ria.ru/20220226/krizis-1775229807.html

Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон

Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон - РИА Новости, 26.02.2022

Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:07

2022-02-26T11:07

2022-02-26T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому."Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.Он призвал французов быть готовыми к этому."Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, украина