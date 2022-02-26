https://ria.ru/20220226/krizis-1775229807.html
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон - РИА Новости, 26.02.2022
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:07
2022-02-26T11:07
2022-02-26T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому."Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.Он призвал французов быть готовыми к этому."Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, украина
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Президент Франции Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису