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"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами - РИА Новости, 26.02.2022
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами
Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:41
2022-02-26T14:41
2022-02-26T15:02
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов."Текущая геополитическая ситуация не способствует активизации интереса к космическому туризму. Мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, с их представителями", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".Лоскутов уточнил, что сейчас по заказу "Главкосмоса" российские предприятия изготавливают ракету и корабль именно под пуск туристов, которые будут готовы не раньше конца 2023 года."Мир не ограничивается теми странами, которые объявили так называемые санкции. Мы продолжаем взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки и с европейскими даже нашими партнерами", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, главкосмос, общество, наука
14:41 26.02.2022 (обновлено: 15:02 26.02.2022)
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами
Глава "Главкосмоса" Лоскутов: работа с потенциальными космическими туристами продолжается