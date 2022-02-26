https://ria.ru/20220226/kosmos-1775253590.html

"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами

"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами - РИА Новости, 26.02.2022

"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами

Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:41

2022-02-26T14:41

2022-02-26T15:02

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов."Текущая геополитическая ситуация не способствует активизации интереса к космическому туризму. Мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, с их представителями", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".Лоскутов уточнил, что сейчас по заказу "Главкосмоса" российские предприятия изготавливают ракету и корабль именно под пуск туристов, которые будут готовы не раньше конца 2023 года."Мир не ограничивается теми странами, которые объявили так называемые санкции. Мы продолжаем взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки и с европейскими даже нашими партнерами", - добавил он.

https://ria.ru/20220226/programma-1775221464.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, главкосмос, общество, наука