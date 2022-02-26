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"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами - РИА Новости, 26.02.2022
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами
Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:41
2022-02-26T15:02
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов."Текущая геополитическая ситуация не способствует активизации интереса к космическому туризму. Мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, с их представителями", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".Лоскутов уточнил, что сейчас по заказу "Главкосмоса" российские предприятия изготавливают ракету и корабль именно под пуск туристов, которые будут готовы не раньше конца 2023 года."Мир не ограничивается теми странами, которые объявили так называемые санкции. Мы продолжаем взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки и с европейскими даже нашими партнерами", - добавил он.
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космос - риа наука, главкосмос, общество, наука
14:41 26.02.2022 (обновлено: 15:02 26.02.2022)
 
"Главкосмос" продолжает работу с потенциальными космическими туристами

Глава "Главкосмоса" Лоскутов: работа с потенциальными космическими туристами продолжается

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа с потенциальными космическими туристами продолжается, несмотря на не способствующую этому геополитическую ситуацию, сообщил в субботу гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
"Текущая геополитическая ситуация не способствует активизации интереса к космическому туризму. Мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, с их представителями", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Лоскутов уточнил, что сейчас по заказу "Главкосмоса" российские предприятия изготавливают ракету и корабль именно под пуск туристов, которые будут готовы не раньше конца 2023 года.
"Мир не ограничивается теми странами, которые объявили так называемые санкции. Мы продолжаем взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америки и с европейскими даже нашими партнерами", - добавил он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:47Наука
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
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