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Лукашенко возмутился позицией киевских властей по переговорам в Минске

Лукашенко возмутился позицией киевских властей по переговорам в Минске - РИА Новости, 26.02.2022

Лукашенко возмутился позицией киевских властей по переговорам в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предварительно договорился о проведении переговоров по Украине в Белоруссии, и возмутился, что "Киев... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:39

2022-02-26T15:39

2022-02-26T15:59

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предварительно договорился о проведении переговоров по Украине в Белоруссии, и возмутился, что "Киев фактически окружен, а они разглагольствуют".Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи"."В первый день я предложил (площадку для переговоров – ред.). Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Белорусский президент подчеркнул, что "люди гибнут, а они еще разглагольствуют". "Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", - заявил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Министерство обороны Белоруссии сообщало ранее РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента. Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, отмечал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко