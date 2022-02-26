https://ria.ru/20220226/kiev-1775253909.html

Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве

Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве - РИА Новости, 26.02.2022

Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:34

2022-02-26T14:34

2022-02-26T14:44

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами."Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Он отметил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага"."Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oborona-1775247654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина