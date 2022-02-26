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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/kiev-1775253909.html
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве - РИА Новости, 26.02.2022
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:34
2022-02-26T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами."Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Он отметил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага"."Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, киев, украина
14:34 26.02.2022 (обновлено: 14:44 26.02.2022)
 
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве

Мэр Киева Кличко: гражданские на улице во время комендантского часа считаются диверсантами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами.
"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Он отметил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага".
"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраина
 
 
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