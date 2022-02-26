https://ria.ru/20220226/kiev-1775253909.html
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве - РИА Новости, 26.02.2022
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:34
2022-02-26T14:34
2022-02-26T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами."Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Он отметил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага"."Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
14:34 26.02.2022 (обновлено: 14:44 26.02.2022)
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Мэр Киева Кличко: гражданские на улице во время комендантского часа считаются диверсантами
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами.
"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Он отметил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага".
"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.