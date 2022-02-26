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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве - РИА Новости, 26.02.2022
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве
Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:25
2022-02-26T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
киев
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.По его словам, информация в соцсетях о российском ракетном ударе по зданию на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Характер повреждений свидетельствует о том, что в дом попала зенитная ракета, добавил он."На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", — рассказал источник.Как указал собеседник агентства, после потери аэродрома Гостомель три пусковые установки "Бук-М1" ПВО военные Украины 25 февраля перебросили для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, стало отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении военных Украины с советских времен, предположил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Станислав Ванд
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киев, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
13:25 26.02.2022 (обновлено: 15:06 26.02.2022)
 
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве

Источник в Минобороны опроверг информацию о ракетном ударе по жилому дому в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichЖилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса
Жилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Жилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.
По его словам, информация в соцсетях о российском ракетном ударе по зданию на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Характер повреждений свидетельствует о том, что в дом попала зенитная ракета, добавил он.
"На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", — рассказал источник.
Как указал собеседник агентства, после потери аэродрома Гостомель три пусковые установки "Бук-М1" ПВО военные Украины 25 февраля перебросили для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.
Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, стало отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении военных Украины с советских времен, предположил он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:51
Минобороны опровергло заявление ВСУ о "потерях российской бронетехники"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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