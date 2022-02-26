https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html

Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве

Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве - РИА Новости, 26.02.2022

Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве

Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:25

2022-02-26T13:25

2022-02-26T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

киев

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украина

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вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.По его словам, информация в соцсетях о российском ракетном ударе по зданию на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Характер повреждений свидетельствует о том, что в дом попала зенитная ракета, добавил он."На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", — рассказал источник.Как указал собеседник агентства, после потери аэродрома Гостомель три пусковые установки "Бук-М1" ПВО военные Украины 25 февраля перебросили для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, стало отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении военных Украины с советских времен, предположил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

киев, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)