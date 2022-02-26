13:25 26.02.2022 (обновлено: 15:06 26.02.2022)
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве
Источник в Минобороны опроверг информацию о ракетном ударе по жилому дому в Киеве
© REUTERS / Gleb GaranichЖилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса
Жилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.
По его словам, информация в соцсетях о российском ракетном ударе по зданию на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Характер повреждений свидетельствует о том, что в дом попала зенитная ракета, добавил он.
Как указал собеседник агентства, после потери аэродрома Гостомель три пусковые установки "Бук-М1" ПВО военные Украины 25 февраля перебросили для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны.
Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, стало отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении военных Украины с советских времен, предположил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд