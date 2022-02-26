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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/kiev-1775195632.html
Ряд отелей в центре Киева не работает
Ряд отелей в центре Киева не работает - РИА Новости, 26.02.2022
Ряд отелей в центре Киева не работает
Ряд отелей в центре Киева на фоне сообщений о том, что российские войска контролируют подступы к городу не работает, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:12
2022-02-26T01:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд отелей в центре Киева на фоне сообщений о том, что российские войска контролируют подступы к городу не работает, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления.В нескольких крупных отелях в центре Киева на звонки не ответили, а в мини-отеле на улице Академика Богомольца сказали, что в городе "все закрыто, ничего не работает".В отеле "Крещатик" в районе метро Площадь Независимости сообщили, что заведение закрыто, и посоветовали позвонить на "следующей неделе"."Извините, не даю информацию. Просто сейчас я очень занят. Просто отель закрыт - распоряжение вышло руководства", - ответили в "Крещатике" на вопрос про обстановку в центре.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, согласно заявлению ведомства, ничего не угрожает.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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РИА Новости
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в мире, киев
01:12 26.02.2022
 
Ряд отелей в центре Киева не работает

Ряд отелей в центре украинской столицы не работает

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд отелей в центре Киева на фоне сообщений о том, что российские войска контролируют подступы к городу не работает, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления.
В нескольких крупных отелях в центре Киева на звонки не ответили, а в мини-отеле на улице Академика Богомольца сказали, что в городе "все закрыто, ничего не работает".
В отеле "Крещатик" в районе метро Площадь Независимости сообщили, что заведение закрыто, и посоветовали позвонить на "следующей неделе".
"Извините, не даю информацию. Просто сейчас я очень занят. Просто отель закрыт - распоряжение вышло руководства", - ответили в "Крещатике" на вопрос про обстановку в центре.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, согласно заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиев
 
 
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