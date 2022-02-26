https://ria.ru/20220226/kiev-1775195632.html

Ряд отелей в центре Киева не работает

Ряд отелей в центре Киева не работает - РИА Новости, 26.02.2022

Ряд отелей в центре Киева не работает

Ряд отелей в центре Киева на фоне сообщений о том, что российские войска контролируют подступы к городу не работает, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:12

2022-02-26T01:12

2022-02-26T01:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775164752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68be6797b1de51ff9a8cd75266d7af18.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд отелей в центре Киева на фоне сообщений о том, что российские войска контролируют подступы к городу не работает, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления.В нескольких крупных отелях в центре Киева на звонки не ответили, а в мини-отеле на улице Академика Богомольца сказали, что в городе "все закрыто, ничего не работает".В отеле "Крещатик" в районе метро Площадь Независимости сообщили, что заведение закрыто, и посоветовали позвонить на "следующей неделе"."Извините, не даю информацию. Просто сейчас я очень занят. Просто отель закрыт - распоряжение вышло руководства", - ответили в "Крещатике" на вопрос про обстановку в центре.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, согласно заявлению ведомства, ничего не угрожает.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/oruzhie-1775187553.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, киев