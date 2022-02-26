19:30 26.02.2022 (обновлено: 19:31 26.02.2022)
Банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, заявил эксперт
Эксперт Шуст: банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard при исключении из систем
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Банк не сможет эмитировать новые карты международных платежных систем в случае утери членства в этих системах, однако уже выпущенные карты продолжат работать на территории РФ, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16.00-17.00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard - РБК), по мнению их правообладателя.
"Банк больше не сможет эмитировать карты (международных платежных систем - ред.). Тем не менее уже выпущенные карты банка должны продолжать работать внутри страны", - сказал эксперт.
Также, предположил эксперт, если магазины принимают карты международных платежных систем, а банком-эквайером выступает один из банков, в отношении которого введены "блокирующие" санкции, торговым предприятиям придется искать альтернативного партнера.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
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Опубликовано: П. Попадюк