https://ria.ru/20220226/karty-1775288553.html

Банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, заявил эксперт

Банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2022

Банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, заявил эксперт

Банк не сможет эмитировать новые карты международных платежных систем в случае утери членства в этих системах, однако уже выпущенные карты продолжат работать на РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:30

2022-02-26T19:30

2022-02-26T19:31

экономика

владимир путин

сша

россия

луганская народная республика

промсвязьбанк

совкомбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Банк не сможет эмитировать новые карты международных платежных систем в случае утери членства в этих системах, однако уже выпущенные карты продолжат работать на территории РФ, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16.00-17.00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard - РБК), по мнению их правообладателя."Банк больше не сможет эмитировать карты (международных платежных систем - ред.). Тем не менее уже выпущенные карты банка должны продолжать работать внутри страны", - сказал эксперт.Также, предположил эксперт, если магазины принимают карты международных платежных систем, а банком-эквайером выступает один из банков, в отношении которого введены "блокирующие" санкции, торговым предприятиям придется искать альтернативного партнера.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.

https://ria.ru/20220226/ekonomika-1775263567.html

https://ria.ru/20220226/tsb-1775281771.html

сша

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, совкомбанк, санкции в отношении россии, втб