https://ria.ru/20220226/karty-1775285408.html

Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России

Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России - РИА Новости, 27.02.2022

Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России

Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T19:03

2022-02-26T19:03

2022-02-27T06:33

экономика

владимир путин

сша

россия

луганская народная республика

промсвязьбанк

втб

совкомбанк

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных платежных системах, пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16:00-17:00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard — РБК), по мнению их правообладателя."Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт", - сказали в НСПК.При этом по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, "Открытие" и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты – по контактной или бесконтактной технологии, добавили там.Также держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны, подчеркнули в НСПК.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.

https://ria.ru/20220226/ekonomika-1775263567.html

https://ria.ru/20220226/tsb-1775281771.html

сша

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, втб, совкомбанк, санкции в отношении россии, блокирование системами visa и mastercard карт ряда банков в рф