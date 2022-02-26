Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/karty-1775285408.html
Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России
Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России - РИА Новости, 27.02.2022
Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России
Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T19:03
2022-02-27T06:33
экономика
владимир путин
сша
россия
луганская народная республика
промсвязьбанк
втб
совкомбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных платежных системах, пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16:00-17:00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard — РБК), по мнению их правообладателя."Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт", - сказали в НСПК.При этом по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, "Открытие" и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты – по контактной или бесконтактной технологии, добавили там.Также держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны, подчеркнули в НСПК.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
https://ria.ru/20220226/ekonomika-1775263567.html
https://ria.ru/20220226/tsb-1775281771.html
сша
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, втб, совкомбанк, санкции в отношении россии, блокирование системами visa и mastercard карт ряда банков в рф
19:03 26.02.2022 (обновлено: 06:33 27.02.2022)
 
Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России

НСПК: платежные карты Visa и Mastercard будут работать на территории России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных платежных системах, пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16:00-17:00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard — РБК), по мнению их правообладателя.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 15:47
Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, заявил Песков
"Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт", - сказали в НСПК.
При этом по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, "Открытие" и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты – по контактной или бесконтактной технологии, добавили там.
Также держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны, подчеркнули в НСПК.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:30
США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияЛуганская Народная РеспубликаПромсвязьбанкВТБСовкомбанкСанкции в отношении РоссииБлокирование системами Visa и MasterCard карт ряда банков в РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала