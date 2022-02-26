https://ria.ru/20220226/karty-1775271349.html

Эксперт рассказал, стоит ли опасаться блокировки карт Visa и Mastercard

Эксперт рассказал, стоит ли опасаться блокировки карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 26.02.2022

Эксперт рассказал, стоит ли опасаться блокировки карт Visa и Mastercard

Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard и нет необходимости снимать с них наличность, "Национальная система... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:05

2022-02-26T17:05

2022-02-26T17:08

экономика

visa, inc.

mastercard, inc.

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard и нет необходимости снимать с них наличность, "Национальная система платёжных карт" обеспечивает их процессинг внутри страны без проблем, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков."Страх россиян связан с блокировкой карт, но карты попавших под санкции банков будут работать внутри России, даже если это карты Visa и Mastercard, благодаря созданному клиринговому центру "Национальная система платёжных карт", - сказал Кувиков.Он объяснил, что "дело в том, что в НСПК по закону была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам "Мир" и зарубежных платежных систем. Зарубежные санкции проведение операций таких внутри РФ не ограничивают".Кроме того, эксперт предостерег от спонтанных снятий наличных с карт еще и по той причине, что "снятие наличных у большинства банков облагается комиссией: вы можете оплачивать покупки картой без процентов, но при снятии средств, особенно с кредитных карт, с вас могут потребовать и выплату комиссий"."Снимать средства в рублях и любой другой валюте стоит, если вы планируете крупную покупку наличными, например, покупку машины, мебели", - заключил Кувиков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/swift-1775243711.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, visa, inc., mastercard, inc., россия, санкции в отношении россии