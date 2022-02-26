https://ria.ru/20220226/kanada-1775196705.html

В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России

В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России - РИА Новости, 26.02.2022

В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России

Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:29

2022-02-26T01:29

2022-02-26T01:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

канада

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли."Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине... важно, чтобы мы сохраняли связь с ними", - сказала Жоли в ходе пресс-конференции членов правительства Канады, которую транслировали федеральные телеканалы.Канада на текущей неделе ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, а в пятницу объявила о намерении ввести дополнительные рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/posol-1775141029.html

https://ria.ru/20220225/finlyandiya-1774996132.html

россия

украина

донбасс

канада

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, канада