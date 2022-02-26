В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России
Глава МИД Канады Жоли заявила о важности сохранения присутствия посла страны в России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг на фасаде здания посольства Канады в Москве
Флаг на фасаде здания посольства Канады в Москве
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли.
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Канада на текущей неделе ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, а в пятницу объявила о намерении ввести дополнительные рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин