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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/kanada-1775196705.html
В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России
В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России - РИА Новости, 26.02.2022
В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России
Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:29
2022-02-26T01:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
канада
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли."Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине... важно, чтобы мы сохраняли связь с ними", - сказала Жоли в ходе пресс-конференции членов правительства Канады, которую транслировали федеральные телеканалы.Канада на текущей неделе ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, а в пятницу объявила о намерении ввести дополнительные рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/posol-1775141029.html
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Эмиль Калимуллин
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, канада
01:29 26.02.2022
 
В Канаде назвали важным сохранение присутствия своего посла в России

Глава МИД Канады Жоли заявила о важности сохранения присутствия посла страны в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг на фасаде здания посольства Канады в Москве
Флаг на фасаде здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг на фасаде здания посольства Канады в Москве
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада считает важным сохранение на данном этапе своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли.
"Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине... важно, чтобы мы сохраняли связь с ними", - сказала Жоли в ходе пресс-конференции членов правительства Канады, которую транслировали федеральные телеканалы.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:48
МИД Британии вызвал посла Белоруссии в Лондоне
Канада на текущей неделе ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, а в пятницу объявила о намерении ввести дополнительные рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассКанада
 
 
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