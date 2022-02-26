https://ria.ru/20220226/kaliningrad-1775263654.html
Власти исключили воздушную блокаду Калининградской области
Власти исключили воздушную блокаду Калининградской области - РИА Новости, 26.02.2022
Власти исключили воздушную блокаду Калининградской области
Власти Калининградской области, конечно, обеспокоены решением Эстонии и Латвии закрыть воздушное пространство для российских самолетов, если Литва примет такое... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:47
2022-02-26T15:47
2022-02-26T16:08
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Власти Калининградской области, конечно, обеспокоены решением Эстонии и Латвии закрыть воздушное пространство для российских самолетов, если Литва примет такое решение, жителям Калининграда придется летать через нейтральные воды и Ленобласть, однако воздушной блокады региона точно не будет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Нас волнует то, что Эстония и Латвия решили закрыть воздушное пространство над страной для российских самолетов. Если это сделает и Литва, чего бы нам, конечно, не хотелось, то придётся использовать альтернативные маршруты над нейтральными водами Балтийского моря. Жители Калининградской области смогут летать в "большую" Россию через нейтральные воды и Ленинградскую область", - сказал Лысков.По словам Лыскова, это увеличит время полёта, однако новый маршрут не должен сильно повлиять на стоимость авиабилетов."Воздушной блокады Калининградской области точно не будет", - заявил Лысков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220226/polety-1775258429.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, общество, россия, калининградская область, литва
15:47 26.02.2022 (обновлено: 16:08 26.02.2022)
Власти исключили воздушную блокаду Калининградской области
Калининградские власти исключили воздушную блокаду региона в случае закрытия неба Литвы
КАЛИНИНГРАД, 26 фев – РИА Новости. Власти Калининградской области, конечно, обеспокоены решением Эстонии и Латвии закрыть воздушное пространство для российских самолетов, если Литва примет такое решение, жителям Калининграда придется летать через нейтральные воды и Ленобласть, однако воздушной блокады региона точно не будет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Нас волнует то, что Эстония и Латвия решили закрыть воздушное пространство над страной для российских самолетов. Если это сделает и Литва, чего бы нам, конечно, не хотелось, то придётся использовать альтернативные маршруты над нейтральными водами Балтийского моря. Жители Калининградской области смогут летать в "большую" Россию через нейтральные воды и Ленинградскую область", - сказал Лысков.
По словам Лыскова, это увеличит время полёта, однако новый маршрут не должен сильно повлиять на стоимость авиабилетов.
"Воздушной блокады Калининградской области точно не будет", - заявил Лысков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.