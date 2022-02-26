https://ria.ru/20220226/ispoliny-1775121381.html

"Неизвестная раса". Ученые обнаружили следы библейских исполинов

"Неизвестная раса". Ученые обнаружили следы библейских исполинов - РИА Новости, 26.02.2022

"Неизвестная раса". Ученые обнаружили следы библейских исполинов

Исследователи спорят о самом, пожалуй, таинственном народе из Библии: потомках ангелов, исполинах ростом чуть ли не в несколько километров. Как ни странно, у... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:02

религия

тель-авив

иордания

сирия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Исследователи спорят о самом, пожалуй, таинственном народе из Библии: потомках ангелов, исполинах ростом чуть ли не в несколько километров. Как ни странно, у них могут быть реальные прототипы. О доводах ученых — в материале РИА Новости."Падший народ"Одна из наиболее загадочных библейских книг — Бытие с описанием сотворения мира, жизни первых поколений людей и всемирного потопа. Там много непонятного.Так, в шестой главе говорится: "В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди".В древнееврейском оригинале — нефилимы. Что, по одной из версий, означает "падшие". В Библии это слово встречается несколько раз. Согласно пророчествам Иова, это были сыновья истинного Бога. А книга Еноха называет их детьми ангелов и людей ростом в несколько километров. В других местах они то потомки Сифа, третьего сына Адама и Евы, то падшие духи.Неопределенность породила массу разногласий. О таинственном народе богословы, христианские и еврейские, спорили еще в первый век нашей эры.Занимаются этой проблемой и сейчас. В последние десятилетия археологи все чаще находят подтверждения тех или иных библейских событий. А у известных персонажей священной истории, по их словам, есть прототипы.Задумались и о нефилимах. Американские археологи и богословы пытаются понять, кем они были на самом деле. Есть несколько зацепок."Внушительные погребения""Книга Еноха — наиболее значимый ветхозаветный апокриф — утверждает, что нефилимы спустились с небес. И там же упоминается гора Хермон, что с древнееврейского переводится как "изгнание". То есть они жили там", — объясняет американский исследователь Руди Ланда.Эта горная гряда находится на территории современных Израиля, Ливии и Сирии. А перед ней простирается плато Голаны. Оба топонима часто встречаются в Библии.Из-за конфликта Тель-Авива с Дамаском попасть туда непросто. Тем не менее археологи обнаружили там несколько древних объектов. Самый интересный — Гильгаль-Рефаим, или "Колесо духов".Это масштабный комплекс из сотен дольменов — погребальных сооружений. Центральная часть состоит из 42 тысяч валунов, выложенных кругами диаметром до полутора сотен метров.В одной из камер ученые нашли золотые украшения, изготовленные пять с половиной — шесть тысяч лет назад. И неизвестно, кто все это построил.Книга Исход сообщает, что здесь правил царь Ог, чье ложе было девять локтей в длину (четыре с половиной метра). Это, по мнению Ланды, намек на его принадлежность к нефилимам."По одной из версий, столь внушительный склеп в Гильгаль-Рефаиме предназначался ему", — указывает исследователь."Неверное толкование"Писание говорит об Оге предельно мало. О его царстве вообще ничего не известно. А народ называют нефилимами или рефаимами (по-древнееврейски "большие")."Библеисты в XIX веке понимали это слово не как что-то крупное в размерах, а как нечто величественное, масштабное, значимое. Значит, "рефаим" и "нефилим" — это самоназвания народа. Мол, посмотрите, как мы могущественны", — рассуждает американский историк Том Мейр.Так что же это за племя? Ответ, по словам ученого, есть в Библии. Там указано, что исполины — потомки Сифа."То есть это были родовые кланы. В какой-то момент они смешались с линией Каина, — поясняет он. — Отсюда и легенда о великанах".К потомкам третьего сына Адама и Евы, согласно преданию, относили себя амореи — кочевое семитское племя, жившее в Западной Азии четыре-пять тысяч лет назад.Они создали несколько государств, в том числе в Вавилоне. На пике могущества из земель охватывали современные Сирию, Иорданию, Ирак, Израиль и Ливан. Аморитяне активно строили."Их, как и нефилимов, хроники называют сынами божиими. Это распространенное именование ближневосточных народов той эпохи, чьих правителей величали богами", — добавляет Мейер.Поэтому вполне возможно, что у легендарных исполинов был вполне реальный прототип. Правда, доводы кабинетных ученых пока не подтвердили археологи.

https://ria.ru/20220215/khristos-1772768148.html

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Антон Скрипунов

Антон Скрипунов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

тель-авив, иордания, сирия