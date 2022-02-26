https://ria.ru/20220226/instagram-1775252422.html

Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook

Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook - РИА Новости, 26.02.2022

Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook

Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:24

2022-02-26T14:24

2022-02-26T14:24

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В пятницу Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Роскомнадзор также сообщил о частичном ограничении доступа к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.Жалобы на неполадки в работе социальной сети Instagram стали поступать 26 февраля в 13.19 мск. Большая часть пользователей отмечает некорректную работу приложения Instagram (83%), проблемы с профилем (10%), с веб-сайтом (7%).Кроме того, проблемы в работе социальной сети Facebook были замечены 26 февраля в 10.46 мск. Пользователи отмечают некорректную работу приложения Facebook (56%), проблемы с веб-сайтом (38%) и с авторизацией (6%).Как передает корреспондент РИА Новости, у некоторых российских пользователей Facebook в приложении перестали загружаться картинки, при этом сама лента обновляется. В случае с Instagram при загрузке русской версии часть пользователей сталкивается с проблемой - возникает сбой при попытке установить русский язык."Произошла ошибка. В данный момент не удается установить русский язык для приложения Instagram. Повторите попытку или используйте Instagram на английском языке (США)", - сообщается в информационном окне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/reklama-1775218841.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

facebook, сша, общество, технологии, instagram