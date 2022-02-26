https://ria.ru/20220226/instagram-1775252422.html
Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook
Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook - РИА Новости, 26.02.2022
Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook
Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:24
2022-02-26T14:24
2022-02-26T14:24
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сша
общество
технологии
instagram
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В пятницу Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Роскомнадзор также сообщил о частичном ограничении доступа к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.Жалобы на неполадки в работе социальной сети Instagram стали поступать 26 февраля в 13.19 мск. Большая часть пользователей отмечает некорректную работу приложения Instagram (83%), проблемы с профилем (10%), с веб-сайтом (7%).Кроме того, проблемы в работе социальной сети Facebook были замечены 26 февраля в 10.46 мск. Пользователи отмечают некорректную работу приложения Facebook (56%), проблемы с веб-сайтом (38%) и с авторизацией (6%).Как передает корреспондент РИА Новости, у некоторых российских пользователей Facebook в приложении перестали загружаться картинки, при этом сама лента обновляется. В случае с Instagram при загрузке русской версии часть пользователей сталкивается с проблемой - возникает сбой при попытке установить русский язык."Произошла ошибка. В данный момент не удается установить русский язык для приложения Instagram. Повторите попытку или используйте Instagram на английском языке (США)", - сообщается в информационном окне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, сша, общество, технологии, instagram
Пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные
сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В пятницу Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Роскомнадзор также сообщил о частичном ограничении доступа к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.
Жалобы на неполадки в работе социальной сети Instagram стали поступать 26 февраля в 13.19 мск. Большая часть пользователей отмечает некорректную работу приложения Instagram (83%), проблемы с профилем (10%), с веб-сайтом (7%).
Кроме того, проблемы в работе социальной сети Facebook были замечены 26 февраля в 10.46 мск. Пользователи отмечают некорректную работу приложения Facebook (56%), проблемы с веб-сайтом (38%) и с авторизацией (6%).
Как передает корреспондент РИА Новости, у некоторых российских пользователей Facebook
в приложении перестали загружаться картинки, при этом сама лента обновляется. В случае с Instagram при загрузке русской версии часть пользователей сталкивается с проблемой - возникает сбой при попытке установить русский язык.
"Произошла ошибка. В данный момент не удается установить русский язык для приложения Instagram. Повторите попытку или используйте Instagram на английском языке (США
)", - сообщается в информационном окне.