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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/grad-1775233989.html
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:55
2022-02-26T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило Минобороны России."В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html
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в мире, ситуация в днр и лнр
11:55 26.02.2022 (обновлено: 14:29 26.02.2022)
 
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие

Минобороны: украинские националисты обстреляли Старобельск из РСЗО "Град"

© AFP 2022 / Genya SavilovУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило Минобороны России.

"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.

В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Президент добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.
Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД назвали задачи российской спецоперации актуальными
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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