https://ria.ru/20220226/grad-1775233989.html

Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие

Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие

Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:55

2022-02-26T11:55

2022-02-26T14:29

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило Минобороны России."В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.

https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html

https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775125807.html

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр