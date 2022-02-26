https://ria.ru/20220226/grad-1775233989.html
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:55
2022-02-26T11:55
2022-02-26T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило Минобороны России."В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775125807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
11:55 26.02.2022 (обновлено: 14:29 26.02.2022)
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов", есть погибшие
Минобороны: украинские националисты обстреляли Старобельск из РСЗО "Град"
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщило Минобороны России.
"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске
и Славянске
.
В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Владимир Путин
ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
Президент добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.
Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.
Опубликовано: Станислав Ванд