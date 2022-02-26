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https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775247757.html
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1100 абонентов
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1100 абонентов - РИА Новости, 26.02.2022
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1100 абонентов
Около 1100 абонентов остались в субботу утром без электроэнергии в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил Штаб территориальной... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:47
2022-02-26T13:47
в мире
иван приходько
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Около 1100 абонентов остались в субботу утром без электроэнергии в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил Штаб территориальной обороны ДНР.Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск в субботу утром был перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов."В настоящее время обесточены 3 ТП, в результате чего без электроэнергии остались 1172 абонента, а также отключена котельная, которая обеспечивала теплом 72 жилых дома, 2 детских сада", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775218208.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, иван приходько, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
13:47 26.02.2022
 
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1100 абонентов

В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1172 абонента

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Около 1100 абонентов остались в субботу утром без электроэнергии в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил Штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск в субботу утром был перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов.
"В настоящее время обесточены 3 ТП, в результате чего без электроэнергии остались 1172 абонента, а также отключена котельная, которая обеспечивала теплом 72 жилых дома, 2 детских сада", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:06
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреИван ПриходькоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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