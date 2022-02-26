В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1100 абонентов
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 1172 абонента
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Около 1100 абонентов остались в субботу утром без электроэнергии в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил Штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск в субботу утром был перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов.
"В настоящее время обесточены 3 ТП, в результате чего без электроэнергии остались 1172 абонента, а также отключена котельная, которая обеспечивала теплом 72 жилых дома, 2 детских сада", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова