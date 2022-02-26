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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775232349.html
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Войска Украины обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустили 8 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:37
2022-02-26T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Войска Украины обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустили 8 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."10:10 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", – говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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горловка
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
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Горловка после удара "Град" ВСУ. Кадры УНМ ДНР
Украинские военные при обстреле Горловки в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО "Град", более 10 домов повреждены, заявила Народная милиция республики. "Украинские войска обстреляли из градов Никитовкий район Горловки, нанеся удар по улице Будённого. По этой улице и соседней прилетело порядка 40 РСЗО Град, вследствие чего повреждено более 10 домов", - говорится в сообщении Народной полиции в Telegram.
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в мире, горловка, владимир путин, россия, луганская народная республика
11:37 26.02.2022 (обновлено: 12:35 26.02.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Войска Украины обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустили 8 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"10:10 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", – говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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