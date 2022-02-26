https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775218208.html
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод - РИА Новости, 26.02.2022
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод
В донецкой Горловке в результате обстрела украинских военных в субботу утром перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов, сообщил глава... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:23
2022-02-26T09:23
2022-02-26T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
горловка
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. В донецкой Горловке в результате обстрела украинских военных в субботу утром перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько."Сегодня в 08:15 зафиксирован прилет между домами № 5 и № 7 по улице Волкова. В результате обстрела повреждено остекление трех домов, повреждена линия электропередачи, перебит газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775207966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, горловка
09:23 26.02.2022 (обновлено: 09:50 26.02.2022)
В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод
В Горловке из-за обстрела со стороны украинских военных был перебит газопровод