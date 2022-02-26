https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775218208.html

В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод

В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод - РИА Новости, 26.02.2022

В Горловке из-за обстрела был перебит газопровод

В донецкой Горловке в результате обстрела украинских военных в субботу утром перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов, сообщил глава... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:23

2022-02-26T09:23

2022-02-26T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

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горловка

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. В донецкой Горловке в результате обстрела украинских военных в субботу утром перебит газопровод, повреждены линия электропередачи и ряд домов, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько."Сегодня в 08:15 зафиксирован прилет между домами № 5 и № 7 по улице Волкова. В результате обстрела повреждено остекление трех домов, повреждена линия электропередачи, перебит газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775207966.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка