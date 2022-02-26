06:24 26.02.2022 (обновлено: 06:50 26.02.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Горловку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке
Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 03.10 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено шесть гранат из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы", — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Опубликовано: Максим Горбачев