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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775207966.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T06:24
2022-02-26T06:50
в мире
днр
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает. На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, украина, россия
06:24 26.02.2022 (обновлено: 06:50 26.02.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке
Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 03.10 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено шесть гранат из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы", — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Девушки у входа на мобилизационный пункт в Луганском педагогическом университете - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
06:24В мире
В результате обстрелов ВСУ в ЛНР погибли мирные жители
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
05:39
Украинские силовики совершили девять обстрелов ЛНР за сутки
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаРоссия
 
 
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