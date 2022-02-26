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Транзит российского газа через Украину идет штатно
Транзит российского газа через Украину идет штатно - РИА Новости, 26.02.2022
Транзит российского газа через Украину идет штатно
"Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:26
2022-02-26T14:26
экономика
украина
газпром
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют 108,1 миллиона кубов, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля", - заявил "Газпром".Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html
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Дарья Буймова
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экономика, украина, газпром
14:26 26.02.2022
 
Транзит российского газа через Украину идет штатно

Транзит российского газа через Украину идет штатно, заявки у максимума

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют 108,1 миллиона кубов, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля", - заявил "Газпром".
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:31
Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаУкраинаГазпром
 
 
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