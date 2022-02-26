https://ria.ru/20220226/gaz-1775253045.html
Транзит российского газа через Украину идет штатно
Транзит российского газа через Украину идет штатно - РИА Новости, 26.02.2022
Транзит российского газа через Украину идет штатно
"Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:26
2022-02-26T14:26
2022-02-26T14:26
экономика
украина
газпром
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют 108,1 миллиона кубов, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля", - заявил "Газпром".Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром
Транзит российского газа через Украину идет штатно
Транзит российского газа через Украину идет штатно, заявки у максимума