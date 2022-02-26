https://ria.ru/20220226/gaz-1775253045.html

Транзит российского газа через Украину идет штатно

Транзит российского газа через Украину идет штатно - РИА Новости, 26.02.2022

Транзит российского газа через Украину идет штатно

"Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:26

2022-02-26T14:26

2022-02-26T14:26

экономика

украина

газпром

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через Украину штатно и в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 26 февраля составляют 108,1 миллиона кубов, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля", - заявил "Газпром".Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, газпром