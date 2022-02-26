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Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня
Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня - РИА Новости, 26.02.2022
Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" не заказан, свидетельствуют... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:09
2022-02-26T10:09
экономика
белоруссия
россия
европа
оператор гтс украины
газпром
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" не заказан, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа из России на 25 февраля составляют 109,5 миллиона кубометров (самый высокий за год показатель), а на 26 февраля — 108,1 миллиона кубометров. Номинации указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объём поставок, который составляет 109 миллионов кубометров.Транзит российского газа растёт с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубометров. Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" частично забронировал её мощности на период с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (начало новых газовых суток). Реверсные поставки прекратились в 17.00 мск, а прямые начались с 00.00 мск и продолжались до 8.00 мск, свидетельствуют данные немецкой Gascade.Прямые мощности накануне были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так не воспользовался.Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остаётся мягкой, обычно отбор газа продолжается до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах — на низком уровне, составляют по данным на 23 февраля 30,14%. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остаётся на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов).Цены на газ в Европе в четверг и пятницу демонстрировали сильную волатильность: 24 февраля котировки ускорили рост, фьючерсы по индексу TTF превышали 1650 долларов за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Однако в пятницу цены упали и колебались в диапазоне 1030-1330 долларов. Поводом для резкого роста в четверг стало начало спецоперации России по демилитаризации Украины.
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Дарья Буймова
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экономика, белоруссия, россия, европа, оператор гтс украины, газпром
10:09 26.02.2022
 
Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня

Заявка на транзит газа через Украину у максимума, "Ямал — Европа" не заказан

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" не заказан, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа из России на 25 февраля составляют 109,5 миллиона кубометров (самый высокий за год показатель), а на 26 февраля — 108,1 миллиона кубометров. Номинации указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объём поставок, который составляет 109 миллионов кубометров.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:31
Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%
Транзит российского газа растёт с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубометров. Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.
Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" частично забронировал её мощности на период с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (начало новых газовых суток). Реверсные поставки прекратились в 17.00 мск, а прямые начались с 00.00 мск и продолжались до 8.00 мск, свидетельствуют данные немецкой Gascade.
Прямые мощности накануне были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так не воспользовался.
Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остаётся мягкой, обычно отбор газа продолжается до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах — на низком уровне, составляют по данным на 23 февраля 30,14%. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остаётся на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов).
Цены на газ в Европе в четверг и пятницу демонстрировали сильную волатильность: 24 февраля котировки ускорили рост, фьючерсы по индексу TTF превышали 1650 долларов за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Однако в пятницу цены упали и колебались в диапазоне 1030-1330 долларов. Поводом для резкого роста в четверг стало начало спецоперации России по демилитаризации Украины.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:15
Цены фьючерсов на газ в Европе упали на 27%
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияЕвропаОператор ГТС УкраиныГазпром
 
 
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