https://ria.ru/20220226/gaz-1775223643.html

Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня

Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня - РИА Новости, 26.02.2022

Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" не заказан, свидетельствуют... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:09

2022-02-26T10:09

2022-02-26T10:09

экономика

белоруссия

россия

европа

оператор гтс украины

газпром

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" не заказан, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа из России на 25 февраля составляют 109,5 миллиона кубометров (самый высокий за год показатель), а на 26 февраля — 108,1 миллиона кубометров. Номинации указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объём поставок, который составляет 109 миллионов кубометров.Транзит российского газа растёт с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубометров. Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" частично забронировал её мощности на период с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (начало новых газовых суток). Реверсные поставки прекратились в 17.00 мск, а прямые начались с 00.00 мск и продолжались до 8.00 мск, свидетельствуют данные немецкой Gascade.Прямые мощности накануне были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так не воспользовался.Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остаётся мягкой, обычно отбор газа продолжается до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах — на низком уровне, составляют по данным на 23 февраля 30,14%. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остаётся на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов).Цены на газ в Европе в четверг и пятницу демонстрировали сильную волатильность: 24 февраля котировки ускорили рост, фьючерсы по индексу TTF превышали 1650 долларов за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Однако в пятницу цены упали и колебались в диапазоне 1030-1330 долларов. Поводом для резкого роста в четверг стало начало спецоперации России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html

https://ria.ru/20220225/fyuchers-1775004043.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, европа, оператор гтс украины, газпром