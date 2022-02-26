https://ria.ru/20220226/finansirovanie-1775197213.html

СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"

СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис" - РИА Новости, 26.02.2022

СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"

Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:38

2022-02-26T01:38

2022-02-26T02:13

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", сообщает агентство Bloomberg.Подробностей она не привела.Как сообщает агентство, ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона - 3,5 миллиарда.По тем же данным, за минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на 650 миллионов долларов и гуманитарной помощи на 52 миллиона.Финансирование предлагается принять поправкой к решению по бюджету, которое законодатели должны принять до 11 марта. Конгресс не принял бюджет на 2022 год, поэтому продление финансирования правительства США с октября прошлого года несколько раз ставилось на голосование. Источники агентства сообщают, что сумма может быть уточнена.Утверждать законодателям уже предстоит сумму в 1,5 триллиона долларов, чтобы профинансировать правительство после нынешнего дедлайна, говорится в сообщении. Первая версия документа, по данным агентства, содержала запрос на 757 миллионов долларов помощи Украине, включая 400 миллионов через программы оборонной поддержки. Сейчас сумма выросла, констатирует агентство.

https://ria.ru/20220226/noch-1775196493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша