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СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"
СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис" - РИА Новости, 26.02.2022
СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"
Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:38
2022-02-26T02:13
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", сообщает агентство Bloomberg.Подробностей она не привела.Как сообщает агентство, ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона - 3,5 миллиарда.По тем же данным, за минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на 650 миллионов долларов и гуманитарной помощи на 52 миллиона.Финансирование предлагается принять поправкой к решению по бюджету, которое законодатели должны принять до 11 марта. Конгресс не принял бюджет на 2022 год, поэтому продление финансирования правительства США с октября прошлого года несколько раз ставилось на голосование. Источники агентства сообщают, что сумма может быть уточнена.Утверждать законодателям уже предстоит сумму в 1,5 триллиона долларов, чтобы профинансировать правительство после нынешнего дедлайна, говорится в сообщении. Первая версия документа, по данным агентства, содержала запрос на 757 миллионов долларов помощи Украине, включая 400 миллионов через программы оборонной поддержки. Сейчас сумма выросла, констатирует агентство.
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в мире, сша
01:38 26.02.2022 (обновлено: 02:13 26.02.2022)
 
СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"

Bloomberg: Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"

© REUTERS / Al DragoБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", сообщает агентство Bloomberg.
"Белый дом попросил конгресс о 6,4 млрд долларов на украинский кризис", - сообщила корреспондент агентства в Twitter.
Подробностей она не привела.
Как сообщает агентство, ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона - 3,5 миллиарда.
По тем же данным, за минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на 650 миллионов долларов и гуманитарной помощи на 52 миллиона.
Финансирование предлагается принять поправкой к решению по бюджету, которое законодатели должны принять до 11 марта. Конгресс не принял бюджет на 2022 год, поэтому продление финансирования правительства США с октября прошлого года несколько раз ставилось на голосование. Источники агентства сообщают, что сумма может быть уточнена.
Утверждать законодателям уже предстоит сумму в 1,5 триллиона долларов, чтобы профинансировать правительство после нынешнего дедлайна, говорится в сообщении. Первая версия документа, по данным агентства, содержала запрос на 757 миллионов долларов помощи Украине, включая 400 миллионов через программы оборонной поддержки. Сейчас сумма выросла, констатирует агентство.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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