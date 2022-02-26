https://ria.ru/20220226/feyki-1775312945.html
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком - РИА Новости, 26.02.2022
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:59
2022-02-26T23:59
2022-02-26T23:59
в мире
александр лукашенко
эммануэль макрон
белоруссия
франция
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия, белорусский президент назвал это "фейком", сообщил в субботу Sputnik Беларусь."Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером… Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может"", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Согласно сообщению, президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время, говорится там.
https://ria.ru/20220226/lukashenko-1775311875.html
белоруссия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0819d9d37434264bf7507e818f10e8d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, эммануэль макрон, белоруссия, франция, ядерное оружие
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком
Президент Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком