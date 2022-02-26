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Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком - РИА Новости, 26.02.2022
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:59
2022-02-26T23:59
в мире
александр лукашенко
эммануэль макрон
белоруссия
франция
ядерное оружие
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия, белорусский президент назвал это "фейком", сообщил в субботу Sputnik Беларусь."Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером… Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может"", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Согласно сообщению, президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время, говорится там.
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в мире, александр лукашенко, эммануэль макрон, белоруссия, франция, ядерное оружие
23:59 26.02.2022
 
Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком

Президент Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия, белорусский президент назвал это "фейком", сообщил в субботу Sputnik Беларусь.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером… Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может"", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Согласно сообщению, президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время, говорится там.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 23:42
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронБелоруссияФранцияЯдерное оружие
 
 
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