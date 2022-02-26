https://ria.ru/20220226/feyki-1775312945.html

Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком

Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком - РИА Новости, 26.02.2022

Лукашенко назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии фейком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:59

2022-02-26T23:59

2022-02-26T23:59

в мире

александр лукашенко

эммануэль макрон

белоруссия

франция

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg

МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия, белорусский президент назвал это "фейком", сообщил в субботу Sputnik Беларусь."Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером… Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может"", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Согласно сообщению, президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время, говорится там.

https://ria.ru/20220226/lukashenko-1775311875.html

белоруссия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, александр лукашенко, эммануэль макрон, белоруссия, франция, ядерное оружие