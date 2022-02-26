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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/feyki-1775255498.html
Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины
Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины
По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируется нарастание количества фейков,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:45
2022-02-26T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
владимир путин
киев
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируется нарастание количества фейков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, владимир путин, киев, чернобыльская аэс
14:45 26.02.2022 (обновлено: 14:53 26.02.2022)
 
Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины

Минобороны отметило обилие фейков, вызванных успехом операции по демилитаризации Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируется нарастание количества фейков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Жилой дом в Киеве, в который попала ракета украинского зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник в Минобороны: ракета украинского ЗРК "Бук" поразила дом в Киеве
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Ленинское, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреВладимир ПутинКиевЧернобыльская АЭС
 
 
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