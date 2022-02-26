https://ria.ru/20220226/feyki-1775255498.html

Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины

Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Минобороны отметило множество фейков об операции по демилитаризации Украины

По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируется нарастание количества фейков,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:45

2022-02-26T14:45

2022-02-26T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

владимир путин

киев

чернобыльская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c897afed342e179e79be013aa80d13c.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируется нарастание количества фейков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html

https://ria.ru/20220226/dnr-1775251929.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, владимир путин, киев, чернобыльская аэс