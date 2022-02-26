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https://ria.ru/20220226/facebook-1775209241.html
Facebook запретила рекламу российским государственным СМИ
Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу - РИА Новости, 26.02.2022
Facebook запретила рекламу российским государственным СМИ
Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:19
2022-02-26T08:38
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".РИА Новости уже получило соответствующее уведомление. "Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", - говорится в нем.Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
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россия, технологии, facebook
07:19 26.02.2022 (обновлено: 08:38 26.02.2022)
 
Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу

Сотрудник Facebook Глейхер: соцсеть запретила рекламу российским государственным СМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.
По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".

"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", - написал он в Twitter.

РИА Новости уже получило соответствующее уведомление. "Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", - говорится в нем.
Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Офис RT в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сайт RT получил метку "false" от Facebook
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:04В мире
В Госдуме рассказали, в каком случае снимут ограничения с Facebook
Опубликовано: Максим Горбачев
 
РоссияТехнологииFacebook
 
 
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