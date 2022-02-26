https://ria.ru/20220226/facebook-1775209241.html

Facebook запретила рекламу российским государственным СМИ

Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу - РИА Новости, 26.02.2022

Facebook запретила рекламу российским государственным СМИ

Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T07:19

2022-02-26T07:19

2022-02-26T08:38

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".РИА Новости уже получило соответствующее уведомление. "Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", - говорится в нем.Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.

https://ria.ru/20220226/smi-1775193364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/facebook-1775167241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, технологии, facebook