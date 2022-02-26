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ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС - РИА Новости, 26.02.2022
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:34
2022-02-26T17:32
европейский вещательный союз
вгтрк
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 26 фев —РИА Новости. ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.Вещатели расценивают отстранение от конкурса "как неуместное политическое жертвоприношение" на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус"."Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", — сказано в заявлении.Подчеркивается, что это лишь два примера из множества, когда организаторы конкурса "необъективно и избирательно" подходили к толкованию термина "политика". Как отметили в ВГТРК, Радиодоме "Останкино" и на Первом канале, EBU исполняет волю Евросоюза, хотя половина членов Европейского Вещательного Союза — телеканалы и радиостанции стран, не входящих в ЕС.Заявление вещателей подписали Константин Эрнст, Олег Добродеев и Ирина Герасимова.Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что Россия может "нанести ущерб" репутации Евровидения.Комментируя решение EBU, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что ему нечего оплакивать, так как конкурс уже давно политизирован. В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала запрет на участие Евровидении неприемлемым. По ее словам, из музыкального форума сделали "политическое шоу".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/evrovidenie-1773364820.html
https://rsport.ria.ru/20220225/rossiya-1775116311.html
https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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европейский вещательный союз , вгтрк, первый канал (телеканал)
16:34 26.02.2022 (обновлено: 17:32 26.02.2022)
 
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Останкинская телебашня
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МОСКВА, 26 фев —РИА Новости. ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.
Вещатели расценивают отстранение от конкурса "как неуместное политическое жертвоприношение" на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".
"Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", — сказано в заявлении.
Подчеркивается, что это лишь два примера из множества, когда организаторы конкурса "необъективно и избирательно" подходили к толкованию термина "политика". Как отметили в ВГТРК, Радиодоме "Останкино" и на Первом канале, EBU исполняет волю Евросоюза, хотя половина членов Европейского Вещательного Союза — телеканалы и радиостанции стран, не входящих в ЕС.
Заявление вещателей подписали Константин Эрнст, Олег Добродеев и Ирина Герасимова.
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:30Авторы
Опять политика. Украинская певица отказалась от "Евровидения" из-за Крыма
Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что Россия может "нанести ущерб" репутации Евровидения.
Комментируя решение EBU, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что ему нечего оплакивать, так как конкурс уже давно политизирован. В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала запрет на участие Евровидении неприемлемым. По ее словам, из музыкального форума сделали "политическое шоу".
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Вчера, 17:35
МОК призвал перенести или отменить все соревнования в России
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наступление России и нового мира
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Европейский вещательный союзВГТРКПервый канал (телеканал)
 
 
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