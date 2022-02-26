https://ria.ru/20220226/evs-1775269307.html

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС - РИА Новости, 26.02.2022

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:34

2022-02-26T16:34

2022-02-26T17:32

европейский вещательный союз

вгтрк

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40030/38/400303836_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_854c626956b9e16dc771be8d6638895e.jpg

МОСКВА, 26 фев —РИА Новости. ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.Вещатели расценивают отстранение от конкурса "как неуместное политическое жертвоприношение" на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус"."Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", — сказано в заявлении.Подчеркивается, что это лишь два примера из множества, когда организаторы конкурса "необъективно и избирательно" подходили к толкованию термина "политика". Как отметили в ВГТРК, Радиодоме "Останкино" и на Первом канале, EBU исполняет волю Евросоюза, хотя половина членов Европейского Вещательного Союза — телеканалы и радиостанции стран, не входящих в ЕС.Заявление вещателей подписали Константин Эрнст, Олег Добродеев и Ирина Герасимова.Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что Россия может "нанести ущерб" репутации Евровидения.Комментируя решение EBU, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что ему нечего оплакивать, так как конкурс уже давно политизирован. В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала запрет на участие Евровидении неприемлемым. По ее словам, из музыкального форума сделали "политическое шоу".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/evrovidenie-1773364820.html

https://rsport.ria.ru/20220225/rossiya-1775116311.html

https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

европейский вещательный союз , вгтрк, первый канал (телеканал)