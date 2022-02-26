https://ria.ru/20220226/effektivnost-1775204075.html

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "тяжелого" "омикрона"

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "тяжелого" "омикрона" - РИА Новости, 26.02.2022

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "тяжелого" "омикрона"

Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого заболевания COVID-19, вызванных штаммом "омикрон", по последним данным, составляет около 89%, заявил РИА... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:44

2022-02-26T03:44

2022-02-26T07:48

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого заболевания COVID-19, вызванных штаммом "омикрон", по последним данным, составляет около 89%, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что защита от заражения действительно не очень высокая, порядка 56%. Повысить этот показатель должна назальная форма вакцины.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/omikron-1774727668.html

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Максим Горбачев

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия