03:44 26.02.2022 (обновлено: 07:48 26.02.2022)
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "тяжелого" "омикрона"
Глава НИЦ Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "тяжелого" "омикрона" составляет 89%
Пункт вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого заболевания COVID-19, вызванных штаммом "омикрон", по последним данным, составляет около 89%, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Могу сообщить последние данные, что эффективность "Спутника V" по отношению к тем вариантам "омикрона", которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", - сказал он.
Гинцбург отметил, что защита от заражения действительно не очень высокая, порядка 56%. Повысить этот показатель должна назальная форма вакцины.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
Опубликовано: Максим Горбачев