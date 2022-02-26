12:10 26.02.2022 (обновлено: 12:18 26.02.2022)
В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили, что украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР.
"По разведывательным данным, украинские националисты планируют из реактивной артиллерии обстрелять н.п. Краматорск, Славянск, Дмитровка и Донецк", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд