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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donetsk-1775235863.html
В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ
Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:10
2022-02-26T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
киев
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР."По разведывательным данным, украинские националисты планируют из реактивной артиллерии обстрелять н.п. Краматорск, Славянск, Дмитровка и Донецк", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/doma-1775220463.html
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Станислав Ванд
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев
12:10 26.02.2022 (обновлено: 12:18 26.02.2022)
 
В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили, что украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР.
"По разведывательным данным, украинские националисты планируют из реактивной артиллерии обстрелять н.п. Краматорск, Славянск, Дмитровка и Донецк", - говорится в сообщении.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Саханку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияКиев
 
 
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