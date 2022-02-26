https://ria.ru/20220226/donetsk-1775235863.html

В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛНР заявили о готовящихся обстрелах Дмитровки и Донецка со стороны ВСУ

Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:10

2022-02-26T12:10

2022-02-26T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

киев

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют обстрелять Дмитровку, Донецк и другие населенные пункты из артиллерии, сообщила Народная милиция ЛНР."По разведывательным данным, украинские националисты планируют из реактивной артиллерии обстрелять н.п. Краматорск, Славянск, Дмитровка и Донецк", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/doma-1775220463.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775228044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев