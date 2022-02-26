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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/doma-1775220463.html
ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР
ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР
За 9 дней в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:40
2022-02-26T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
09:40 26.02.2022 (обновлено: 09:54 26.02.2022)
 
ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР

ЛНР: украинские военные разрушили 61 жилой дом за девять дней обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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