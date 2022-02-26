https://ria.ru/20220226/doma-1775220463.html

ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР

ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ разрушили 61 жилой дом во время обстрелов, заявили в ЛНР

За 9 дней в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:40

2022-02-26T09:40

2022-02-26T09:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр